شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تطالب بإحياء التراث المصرى لمواجهة الثقافات المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي ما يلمسة من وجود استراتيجية جديدة تتبناها وزارة الثقافة في مخاطبة المواطن، مطالباً أن تضع هذه الاستراتيجية في قلبها عملية إحياء الإرث الثقافي المصري لاسيما والثقافات المستوردة التي تغزو فكر الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء لمناقشة مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، محمود عصام، فاطمة سليم، أمل سلامة، بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.

وقال "رضوان" إن مصر كانت صاحبة الريادة في المجال الثقافي علي مدار تاريخها وليس مفعولا به، لكن مؤخرا أصبح هناك استيراد لثقافة ونهج جديد علي مصر، قائلا : " لا نلقي باللوم، لكننا نلقي الضوء بصفتنا النيابية علي هذه المعضلة، لأننا نخشي علي الاجيال القادمة، فنحن بحاجة إلي احياء تراثنا الثقافي".

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوه، إنه هناك خطة بالفعل في هذا الصدد، مدللا علي ذلك بإقامة مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، شدد النائب أحمد العرجاوي علي أهمية دور قصور الثقافة، في التنوير ونشر التوعية في مواجهة فكر التيارات المعادية، مشيرا إلي التأثير الإيجابي للمسرحية التي حضرها أثناء صغره في قريته، وكيف عالجت قضايا الفلاح ولازالت تعلق بأذهانهم.