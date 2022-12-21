أحمد أبو هشيمة: الشعب الجمهوري أول من لبى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.. صور

ومن جانبه أعلن احمد الالفي، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري عن انتهاء اللجان الموازية بالحزب للجان للحوار الوطني عن عملها وإعداد مقترحاتها لتقديمها الي لجان الحوار الوطني .

واضاف نائب رئيس الحزب الشعب الجمهوري في كلمته بالمؤتمر الصحفي كنا حريصون على أن تخرج لنا اللجان الفرعية للحزب بتوصيات قائلة للتنفيذ، لافتا أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية طاحنة ونحن جزء من العالم تاثرنا أيضاً اقتصاديا، وعملنا بشكل كبير في هذا المحورلوضع توصيات قابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة .

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، كنا من أول الأحزاب السياسية التي لبت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الشامل ،وتابع ، وكان حزب الشعب الجمهوري في الشهور الماضية وقبل بداية شهر ديسمبر قد قام بتشكيل 6 لجان تعمل على رؤي مختلفة، إلى أن تم دمج هذه اللجان الـ6 إلى 3 محاور وهى المحورالسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال الألفى خلال المؤتمر الصحفي للحزب أن مخرجات عمل اللجان الموازية سيكون هو مدخلات الحزب للجان الحوار الوطني.

وكان قد عقد الحزب مطلع الشهر الجاري مؤتمرًا بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.









من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب بذل جهد كبير في 19 لجنة التي تم تشكيلها موازية للجان الحوار الوطني، مضيفا أننا نعمل بجدية على مدار الشهر الماضي، كخلية نحل من أجل إعداد توصيات موضوعية وراجعنا كل أعمال اللجان الموازية، وهي فعليا تعبر عن الشارع المصري سواء في المجال الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

وأوضح أبو هميلة، خلال كلمته بمؤتمر الحزب مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع التصويات التي استقر عليها الحزب مقنعة وأتمنى الأخذ بها من قبل لجان الحوار الوطني.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه لابد من الاستماع لجميع الآراء أثناء مناقشات الحوار الوطني التي سوف تبدأ،ولابد من صدر واسع ونبحث عن القواسم المشتركة مع الآخرين الموجودين في لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن هدفنا مساعدة المواطنين والنهوض بالدولة، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المواطنين قريبا داخل الحزب وبحث حلول لها وتقديم كافة الدعم للمواطنين.

وكان قد عقد الحزب مطلع الشهر الجاري مؤتمرًا بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التيتواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.