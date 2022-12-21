شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: الفن الهادف ضرورة للحفاظ على الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية إطلاق استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية المصرية، موضحا أن هناك استهدافا واضحا للهوية المصرية والمواطن المصرى، خاصة من خلال أفلام ديزني وغيرها من الأفلام الأخرى.

وشدد خلال كلمته بالصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان "الهوية المصرية ودور الحكومة المعارضة فى تشكيل الوعى وتصحيح المفاهيم"، على أهمية الفن الهادف في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وواصل: "نحتاج أن نرفع صوتنا للحكومة للتنبه ضد مخطط الفوضى الخلاقة التي تستهدف النيل من الهوية الوطنية، ويجب الاهتمام باللغة العربية والهوية الوطنية من خلال اللغة العربية والعملية الثقافية والفنية".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تعمل على رد الاعتبار للغة العربية، فالهوية الوطنية موضوع يتفق عليه الجميع، سواء المعارضة أو الحكومة"، مؤكدا أن مصر ماضية في بناء دولتها الجديدة من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية وإعادة تشكيل الوعي والتصدي لأى هجمات على الهوية.