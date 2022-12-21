شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بتشكيل لجنة لحل أزمة الصرف بمحطة المعدية بإدكو فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، بتشكيل لجنة لمعاينة وحل أزمة الصرف بمحطة المعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بناء على مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، حيث ألزمت اللجنة بضرورة الانتهاء من المعاينة على أرض الواقع خلال 15 يوما، على أن يتم إيداع الرد النهائي لعرضه أمام اجتماع لجنة الإسكان خلال ثلاثين يوما.

وتضم اللجنة المشكلة للمعاينة ممثلين من وزارات البيئة، والري، وهيئة الثروة السمكية، ومحافظة البحيرة، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حيث وجه النائب أمين مسعود، بضرورة الانتهاء إلى قرار في هذا الشأن، لاسيما وأنه تم مناقشة طلب الإحاطة أكثر من مرة بلجنة الإسكان.

واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، طلب الإحاطة، مؤكدا أنه للمرة الرابعة يتم مناقشة الطلب داخل لجنة الإسكان في الفصل التشريعي الحالي، منتقدا تباطوء هيئة الثروة السمكية في الموافقة على المشروع الذي كلف الدولة الملايين، مؤكدا أنه منذ عمل هذا المشروع قبل سنوات تمت الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية، إلا أنه بعد ذلك بدأت هيئة الثروة السمكية تتنصل من المشروع تحت إدعاءات تلوث البحيرة، على الرغم من موافقتها في وقت سابق.

ومن جهته، أكد اللواء الحسين فرحات محمد، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات، أن هدف المحطة منع الصرف المباشر في البحيرة، مشيرا إلى أنه تتم عمليات التطهير لزيادة الإنتاج السمكي بها، مؤكدا أن الصرف المباشر يضر بالبحيرة، لذلك فإن وجود محطة معالجة أمر مهم، مشيرا إلى توافقه في شأن تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة لمتابعة الأمر على الطبيعة، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد النائب أمين مسعود، رئيس الاجتماع، أن اللجنة المشكلة ستتم زيارة الموقع على الطبيعة، على أن يتم تجهيز التقرير خلال 15 يوما، ليتم عرضه في اجتماع آخر والوصول لنتيجة بعد شهر من الآن.

وتابع: "هذه المشروعات يجب أن يكون لها أولوية في حل مشاكلها، بهدف إنهاء أزمات الصرف الصحي وكذلك الحفاظ على الثروة السمكية".