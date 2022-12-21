شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل خدماته للمواطنين.. معارض غذائية مخفضة ومسابقات تعليمية وتوزيع ملابس شتوية مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة قنا

وزعت أمانة المهنيين بالمحافظة، عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين والألحفة علي مستشفيات المحافظة، ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، حيث تم زيارة مستشفيات قنا العام وحميات قنا والصدر ومركز أورام قنا وتم إهدائهم عدد من البطاطين مساهمة من الحزب في تخفيف العبء عن كاهل المرضي وحمايتهم من برد الشتاء.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة الحلة الإبتدائية.

2- فى مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة الراهبات الإبتدائية.

3- فى مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة السلام تعليم أساسي بالعطيات.

4- فى مركز أبو تشت، انتهت بفوز مدرستي نجع غلاب الإبتدائية، وعمر بن الخطاب الإعدادية.

5- في مركز قنا، انتهت بفوز مدرسة الشيخ حسن الثانوية بالترامسة.

6- فى مركز قفط، انتهت بفوز مدرسة البراهمة بنات الإعدادية.

7- في مركز نجع حمادي، انتهت المسابقة بتصعيد مدرستي "الإصلاح الابتدائية والوحدة المجمعة بأولاد نجم.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة قسم الجيزة، رحلة ترفيهية لأبناء قسم الجيزة رحلة ترفيهية للمعالم التاريخية بالجمالية تستهدف زيادة الوعي الثقافي والتاريخي والحضاري للشباب والأطفال وغرس القيم والمبادئ من خلال تجلي الحضارة التاريخية في الوطن.

وفي منافسات الموسم الثاني لمسابقة "أوائل الطلبة"، تواصلت الجولات والمواجهات الإقصائية بين المدارس بمختلف مراكز وأقسام المحافظة، حيث شهد مركز أوسيم ختام منافسات المسابقة بإعلان نتائج المرحلة الثانوية.

وفي الوراق تنافست بمقر بمدرسة السلام الإعدادية 16 مدرسة إعدادية وأسفرت المنافسة عن فوز خمس مدارس على مستوى بلاد قسم الوراق وهي مدرسة الإسراء الإعدادية بجزيرة محمد ومدرسة طناش للتعليم الأساسي ومدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات ومدرسة الوراق الإعدادية بنين ومدرسة السادات الاعدادية، على أن تختتم المنافسات بينهم لاختيار ممثلًا عن بلاد قسم الوراق للمرحلة الاعدادية على مستوى محافظة الجيزة.

وتواصلت بمركز أطفيح سخونة الأجواء التنافسية بمسابقة أوائل الطلبة وتم إعلان فوز مدرسة جمال عبد الناصر المرحلة الابتدائية وأحمد راشد المرحلة الإعدادية بقطاع مدارس أطفيح، وفي البدرشين تواصلت منافسات الموسم الثاني من المسابقة لليوم السابع على التوالي حيث تم إجراء منافسات المرحلة الإعدادية بين 10 مدارس وفازت مدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين بالمركز الاول.

وفي أبو النمرس تواصلت المنافسات بحضور قيادات الإدارة التعليمية وقيادات أمانة الحزب بالمركز حيث تم تصفيات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس أبو النمرس وترسا وعرب أبو النمرس وفازت مدرسة الشهيد عبدالرحمن محفوظ الإعدادية بالمركز الأول.

وفي الحوامدية أعلنت أمانة الحزب عن ختام منافسات المرحلة الإبتدائية بفوز مدرسة الزهراء بالمركز الأول، وفي الوقت ذاته تم إطلاق المنافسة الأولى للمرحلة الإعدادية بين ثمانية مدارس على جولتين وكانت الجولة الاولى بين مدرسة الإعدادية بنات ومجمع النور ومنى الأمير وأحمد هلال وأسفرت عن فوز مدرسه الإعدادية بنات، والجولة الثانية بين مدارس أم خنان والشهيد محمد طلعت وبيبرس والإعدادية بنين والتى شهدت أجواء تنافسية قوية أسفرت عن فوز مدرسة الإعدادية بنين، وسط أجواء حماسية وتنسيق كامل من أمانة قسم الحوامدية والإدارة التعليمية.

وفى محافظة القاهرة

أقامت أمانة قسم النزهة، معرضا لتوزيع ملابس جديدة على أهالي الحي تحت عنوان "ستر ودفا"، وذلك للتخفيف عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس، وتستهدف المبادرة الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية.

كما اختتمت أمانة قسم الأزبكية، مسابقة أوائل الطلبة اليوم للمرحلة الثانوية بفوز مدرسة الحوياتى بنات بالمركز الأول.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة المرأة بمركز سيوة، ندوة توعوية تحت عنوان "خطورة التسرب من التعليم والتوعية من مشكله الزواج المبكر"، وتناولت الندوة، الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز مطروح، انتهت بفوز مدرستي عبدالله ابو رسوه1 الإبتدائية، وزاهر جلال1 الإعدادية

2- فى مركز العلمين، انتهت بفوز مدرسة العلمين الإعدادية.

3- مركز النجيلة، انتهت بفوز مدرستي أحمد عرابي وزاوية الجرارة الإبتدائية.

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عبد الله شناوي الابتدائية.

2- فى إدارة أبو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدارس الإبتدائية وهم أبو صوير المشتركة، والمحسمة الجديدة، وأبو عياد 1، والمستقبل 2، ويناير 25.

3- فى إدارة التل الكبير التعليمية، انتهت بفوز مدراس الملاك الإعدادية، على البعلى الإعدادية، والشهيد إبراهيم حامد.

4- فى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدارس بالمرحلة الإعدادية وهم الشهيد محمد توفيق، والشهداء الجديدة، الإسماعيلية ع بنين، والسلام ع بنات، وأما علي مستوي المرحلة الإبتدائية، فازت فيها مدراس، عبدالمنعم رياض، والعطار، والدوحة، والمجمع التعليمي، والنهضة الحديثة.

وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى آمون الخاصة الإعدادية، وصلاح نسيم الإعدادية، وفى المرحلة الثانوية، فازت فيها مدرسة ابن سينا، وفى الإبتدائية، فازت مدرستى الإمام محمد متولى الشعراوى، والإمام مالك الإبتدائية.

2- فى إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدارس الرائد للتعليم الأساسى الإبتدائية، وجابر الصباح للتعليم الأساسى الإبتدائية، وأحمد عرابى الابتدائية، والخليفة المأمون الإعدادية بنون، والعاشر من رمضان الثانوية بنون.

3- إدارة الجناين التعليمية، انتهت بفوز مدراس عبد الرحمن بن عوف، وسعيد البشتلي الإبتدائية، ومعاذ بن جبل الإعدادية، والمشير أحمد إسماعيل.

وفي محافظة جنوب سيناء

واصلت أمانة مدينة طور سيناء، فى تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث قام فريق من أمانة المدينة بتوزيع عددا من البطاطين على الوديان، وادي ميعر و وادي ابو حجاب و الشيخ موسي، وذلك وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر إحتياجا.

وفى محافظة الشرقية

إستأنفت أمانات الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث شهدت منافسات ندية قوية في تصفيات المدارس بجميع المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة الزقازيق، انتهت بفوز مدارس جمال عبد الناصر الثانوية، ومشتول القاضى ث، ومجمع الشهداء الإعدادية، والاعدادية بنات 1، والقومية الخاصة.

2- في مركز ديرب نجم، انتهت بفوز مدرستي الشهيد محمد رفعت، وحصة الرهبان.

3- في مركز أبو حماد، انتهت بفوز مدرسة الصوة الثانوية المشتركة.

4- في مدينة القنايات، صعدت مدرسة مصطفى درويش لتلاقي مدرسة د/محمد الصالحي في تصفيات المرحلة الإبتدائية.

5- في مركز أبو كبير، انتهت بفوز مدرستي أبو ياسين الإعدادية، ومجدي نور الإبتدائية.

6- في مدينة الصالحية الجديدة، انتهت بفوز مدرسه 9 سبتمبر

7- في مركز فاقوس، صعود مدرسة الروضة الثانوية ومدرسة السماعة الإعدادية ومدرسة دوامة الإعدادية ومدرسة عبدالصمد عشماوي الإبتدائية.

8- في مركز الحسينية، انتهت بفوز مدرسة ابوشربي الابتدائية، ومدرسة إسماعيل عطوان رقم 1.

وفي محافظة البحر الأحمر

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مدينة رأس غارب، انتهت بفوز مدرسة السادات الإعدادية.

وفي محافظة القليوبية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مركز شبين القناطر، انتهت بفوز مدرسة مجمع العسايله الإعدادي.

2- في مركز بنها، انتهت بفوز مدرسة ابن خلدون الإبتدائية.

وفى محافظة الوادي الجديد

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1-في إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة العبور الإبتدائية.

2- في إدارة الفرافرة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة أبو هريرة الإعدادية.

3- في إدارة الداخلة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة السلام الإبتدائية.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة قسم شبين الكوم، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها بأسعار مخفضة، لمواجهة الغلاء، وشمل المعرض ملابس وأحذية وأدوات كهربائية وسجاد وأدوات مكتبية وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة ضمن مبادرة معا ضد الغلاء، ولاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالي للشراء.

كما أقامت أمانة مركز أشمون، منفذا لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة، للمواطنين فى الوحدة الحزبية بقرية ساقية أبو شعرة، وشمل المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونه وزيوت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات كما شمل المعرض لحوم وأسماك مجمدة وذلك سعر مخفض وأيضا قسم خاص للمفروشات بأنواعها، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بدايته ونال اعجاب وإشادة الأهالى من حيث جودة المعروضات والأسعار.

كما نظمت أمانتا مراكز أشمون ومنوف، قافلتين طبيتين بالمجان، شاملة جميع التخصصات الطبية، فى قري "طملاي- محله سبك- صنصفط"، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وشملت القافلة تخصصات وهي "رمد، أسنان، عظام، نساء، مسالك، باطنة، أطفال، جلدية"، وشهدت القافلتين إقبالا كثيفا من المواطنين.

وفي محافظة المنيا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، صعود مدرستي العبور الابتدائية بتلة، والشهيد أيمن خلف بطوة، وفي المرحلة الإعدادية، صعود مدرستي تلة الإعدادية بنين، وأبو يعقوب الإعدادية.

2- بندر المنيا، انتهت بفوز مدرسة التجريبية الابتدائية 1، والسلام الثانوية بنات.

3- في بندر ملوي، صعود مدارس الكاشف الإبتدائية، ورواد المستقبل الخاصة، ورياض الصالحين الإسلامية الخاصة، وعمانوئيل الخاصة .

4- في مركز بني مزار، انتهت بفوز مدرسة الكريمة الابتدائية، ومدرسة السلام الخاصة الإعدادية.

5- مركز مغاعة، انتهت بفوز مدرسة دهروط الابتدائية 2، ومدرسة شم البحرية الإعدادية المشتركة.

6- في مركز العدوة، انتهت بفوز مدرسة العدوة بنات الإعدادية.

وفي محافظة الأقصر

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز إسنا، انتهت بفوز مدرسة النجوع بحري الإعدادية.

وفي محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، واشتعلت المنافسة، لتحديد جميع الفرق الصاعدة لتصفيات المحافظة فى المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة الشهيد مصطفى هلال الثانوية ووحدة مسير للتعليم الأساسي عن المرحلة الإعدادية.

2-فى إدارة الحامول، فازت فرق مدرسة الحامول الثانوية بنين والزعفران الثانوية المشتركة وغرب تيرة الثانوية المشتركة.

3- فى إدارة فوة، فازت مدرسة الجمهورية الإبتدائية.

4- فى الرياض، فازت مدرسة الوزارية الإبتدائية وأبومصطفى الإعدادية.

5- فى إدارة سيدي غازي، فازت مدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية وسيدى غازى للتعليم الأساسي "ع"

6- فى إدارة بيلا، فازت مدرسة ابشان الثانوية بنين.

7- فى إدارة قلين، فازت مدرسة عبدالكريم قاسم الإبتدائية وناجى حفينة للتعليم الأساسي عن "المرحلة الإعدادية" والحناوي الإبتدائية وعمر بن عبدالعزيز الإبتدائية.

8- فى إدارة مطوبس صعدت مدرسة السكري الإعدادية لتصفيات المحافظة.

9- فى إدارة دسوق، فازت مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية.

وفى محافظة البحيرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز كفر الدوار، أسفرت التصفيات الأولى عن صعود ١١ مدرسة للتصفيات النهائية للمرحلة الإعدادية وهي مدارس: (محطة كهرباء المعمل بقرية زُهرة، جاب الله بقرية الأمراء، الكنائس بقرية بولين، حلمي عامر والشهيد كارم محمود بقرية سيدي غازي، السبعين بقرية كوم اشو، ٦ أكتوبر بقرية الحاجر، محمد علي عودة بقرية كوم البركة، البسلقون بقرية البسلقون، زكي الأبراشي بقرية قومبانية أبو قير، وعبد الوهاب الخراشي بقرية دفشو).

2- فى مركز الرحمانية، انتهت بفوز مدارس، كفر الجديد والبكوات ومدرسة المجد بالمركز الأول.

3- فى مركز شبراخيت، انتهت فوز مدرسة عبدالخالق الدماطى الإبتدائية بالمرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة الشهيد محمد عبدالجواد حزيمة (محلة فرنوى) بالمرحلة الإعدادية.

4- فى مركز المحمودية، انتهت بفوز مدرسة الاعدادية بنات بالمركز الاول للمرحلة الاعدادية، والمركز الاول للمرحلة الابتدائية مدرسة النيل للتعليم الاساسى

5- فى قسم دمنهور، انتهت بفوز بفوز مدرسة مدينه النصر

6- فى مركز النوباربة، انتهت بفوز مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بالمركز الأول وصعودها لمنافسات المركز.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة زفتي، انتهت بفوز مدرسة الشهيد احمد سيف الإسلام قشطي

2- في مركز طنطا، انتهت بفوز مدرسة مجمع الشهيدين بخرسيت.

3- في مركز زفتي، انتهت بفوز مدرسة شيف الإسلام قشطي الإعدادية.

4- فى مركز كفر الزيات، انتهت بفوز مدرسة الشهيد رضا مدبولى بإبيار الإعدادية، ومدرسة البنات الثانوية بكفرالزيات.

وفى محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز الفيوم، قافلة طبية مجانية، تحت شعار "مبادرة أطفال أصحاء"، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وضمت القافلة الطبية تخصصات "أطفال والعظام والباطنة"، استهدفت القافلة التي أقيمت في قرية زاوية الكرادسة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" بين مختلف مدارس المحافظة تنافس اليوم 4 إدارات تعليمية فى التصفيات النهائية المؤهلة للمركز الأول بمشاركة 44 مدرسة من المرحلة الإبتدائية وبمشاركة 308طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1_ فى إدارة طامية، انتهت بفوز مدرسة أحمد فتحي الإبتدائية بمنشأة الجمال.

2_ فى إدارة إبشواى، انتهت بفوز مدرسة بنات ابشواى، ومدرسة احمد البدوى، ومدرسة عمر بن عبد العزيز.

3_ فى إدارة إطسا، انتهت بفوز مدرسة جردو الإبتدائية.

4_ فى إدارة شرق مركز الفيوم، فوز مدرسة الزهراء الحديثة ومدرسة البسيونية الإبتدائية.

وفى محافظة دمياط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في ميت أبو غالب، انتهت بفوز مدرسة كفر المنزلة الإعدادية المشتركة.

2- فى مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرسة كفر سعد ثان، ومدرسة الوسطاني الجديدة.

3- فى مدينة كفر البطيخ، انتهت بفوز مدرسة كفر يوسف الإعدادية.

4- فى مدينة السرو، انتهت بفوز مدرسة سيف الدين الإعدادية بنات.

5- فى مركز الزرقا، انتهت بفوز مدرسة الزرقا الإعدادية بنات.

6- فى مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسة السيدة خديجة.

7- فى مركز فارسكور، انتهت بفوز مدرسة الحوراني.

8- في مركز الروضة، انتهت بفوز مدرسة الروضة الإعدادية بنات.

وفى محافظة الدقهلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 297 طالب وطالبة بين 40 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- في غرب المنصورة، فازت مدرسة سندوب الثانوية بنات.

2- فى بنى عبيد، فازت مدرسة ميت سويد الثانوية.

3- في المطرية، فازت مدرسة العصافرة الإعدادية.

4- في تمى الامديد، فازت مدرسة الشرفا الإعدادية.

5- فى الستامونى، فازت مدرسة الجزائر الإعدادية ومدرسة السبخاوية الإبتدائية ١.

6- في ميت غمر، فازت مدرسة كفور البهايته الثانوية المشتركة.

وفي محافظة بني سويف

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، والتي جاءت نتائجها كالتالي:

1- فى مركز الواسطى، فوز مدرسة الشهيد طلعت عبد الستار الإبتدائية بالحومة بقطاع ميدوم للمرحلة الابتدائية، ومدرسة المعصرة الحديثة الإبتدائية بقطاع ابو صير للمرحلة الابتدائية.

2- مركز ناصر، فوز مدرسة دنديل الإبتدائية 2 المشتركة بقطاع دنديل للمرحلة الإعدادية، ومدرسة عبد الصادق سلطان الإعدادية بكوم ابو خلاد بقطاع دنديل للمرحلة الإعدادية.

3- بندر بني سويف، فوز مدرسة الدعوة الإسلامية الإعدادية على مستوى قطاع البندر.

4- مركز سمسطا، فوز مدرسة الشهداء الإعدادية بنين بالشنطور بمرحلة التعليم الإعدادي على مستوى الإدارة والتصعيد للمرحلة التالية على مستوى المحافظة.

وفي محافظة أسيوط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، علي مستوي مراحل المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ابوتيج، انتهت بفوز مدرسة البلايزة الإعدادية الجديدة.

2- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة أحمد بهاء الدين للتعليم الأساسى.

3- في مركز ساحل سليم، انتهت بفوز مدرسة فوزى عبد الرحيم تعليم أساسى.

4- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدارس الجهاد بالعزية، وبنى عدى البحرية، والحسين بن علي الإبتدائية، والمندرة قبلي الإبتدائية.

5- في مركز القوصية، انتهت بفوز مدرستي المنشأة الكبرى الثانوية بنين، والتتالية الثانوية المشتركة.

6- في أمانة ثان أسيوط، انتهت بفوز مدرستي دار الأرقم، وأسامة بن زيد.

7- مركز الفتح، انتهت بفوز مدرستي بني عليج الإبتدائية المشتركة، والسلام الإبتدائية.

8- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدرسة الشهيد مصطفى كامل الإعدادية المشتركة.

9- أمانة أول أسيوط، انتهت بفوز مدرسة الجهاد الإبتدائية.

10- مركز أسيوط، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق بالمركز الأول، ومدرسة نجوع بني حسين بالمركز الأول، وفي تصفيات المرحلة الإعدادية فازت مدرسة موشا الإعدادية المشتركة وموشا الإعدادية ببهيج.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز إدفو، انتهت بفوز مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالسباعية بالمركز الأول وتصعد لتمثل الإدارة على مستوى المحافظة.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة ذوي الهمم بقسم الرمل ثان، إحتفالية لدعم وتكريم ذوي الهمم وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة المنتزة أول التعليمية، فوز مدرسة منهل المعرفة الثانوية بنين.

2- في إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، فوز مدرسة فاطمة الزهراء الخاصة الإبتدائية.

3- في إدارة العامرية التعليمية، فوز مدرسة ابن ماجد الإبتدائية بالمركز الأول، ومدرسة الجيل الجديد بالمركز الثاني الإبتدائية، وفوز مدرسة النهضة الإعدادية بنات، وفوز مدرسة طيبة الثانوية بالمركز الأول، ومدرسة الخالدين بالمركز الثاني.

4- فى إدارة برج العرب التعليمية، فوز مدرسة اليوسف الإعدادية الخاصة بالمركز الأول، وسعد بن معاذ بالمركز الثاني.

5- فى إدارة وسط التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عمرو بن العاص الإبتدائية، ومدرسة الناصر صلاح الدين.

6- فى إدارة شرق التعليمية، فوز مدرسة السيوف الصباحية الإبتدائية، ومدرسة الشهيد شريف محمد عمر بنات الإعدادية، ومدرسة محمود ذكى سالم الثانوية.

7- فى إدارة العجمي التعليمية، فوز مدرسة حسن صبحي الثانوية بنات.

8- فى إدارة الجمرك التعليمية، انتهت بفوز كلًا من: مدرسة محمد صلاح الصواف، مدرسة الجمرك، مدرسة البارودي الإبتدائية.

9- فى إدارة غرب التعليمية، فوز مدرسة الطليعة الإبتدائية، ومدرسة الإخلاص بنين الإعدادية، ومدرسة الورديان بنات الثانوية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.