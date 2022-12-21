شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: الهوية الوطنية "أمن قومي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مصر تتعرض لحرب ممنهجة لمحو اصالتها، وهذه الحرب لها محورين اولهما وجود تيار أصولي رجعي ينشر أفكار مغلوطة، والمحور الثاني هو النيو ليبرالي، بما يعمل على تضييع الهوية الوطنية.

وأضاف خلال كلمته، بالصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان" الهوية المصرية ودور الحكومة المعارضة فى تشكيل الوعى وتصحيح المفاهيم"، أن الهوية الوطنية مسئولية كافة المؤسسات والأمن الثقافي هو أمن قومي، يصطف فيها الأحزاب الموالية والمعارضة.

وذكر أن الهوية الوطنية لها عناصر منها الموقع الجغرافي والتاريخ المشترك للافراد، والعلم الواحد، والحقوق المشتركة والواجبات.

وأشار إلى أن الصالون الأول لاحزاب المعارضة تناول التنمية السياسية، اما الثاني فناقش حقوق الإنسان، واليوم نناقش ملف الوعي بالهوية الوطنية، خاصة وان الهويه لها آثار عظيمة تنعكس على الفرد والمجتمع.

وانطلق منذ قليل، ثالث صالون سياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان " الهوية المصرية ودور الحكومة المعارضة فى تشكيل الوعى وتصحيح المفاهيم"، بحضور رؤساء وقيادات أحزاب الجيل والمصري القومي والاتحاد وذلك بمقر حزب الاتحاد.

وشهد الصالون السياسي، مشاركة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات احزاب المعارضة الوطنية.

وتضمنت الدعوة، ضرورة أن تتبنى الأحزاب نقاش وطني موسع حول ملامح الشخصية المصرية، وأهمية تجديد المؤسسات المعنية ببناء الإنسان المصري العصري في جمهوريته الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، المنسق الإعلامي للصالون السياسي لـ أحزاب المعارضة الوطنية، على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية المصرية.