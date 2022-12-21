شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بالتصدى لمصانع بير السلم بعد انتشار شيكولاتة مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جهات وهيئات الرقابة الصناعية وسلامة الغذاء بعمل حملات على جميع المحلات التى يتم تداول فيها حلوى مجهولة المصدر، والتنسيق بشأن تغير شكلها وخاصة السرنجات منها مع مواجهة المصانع مجهولة المصدر التى تقوم بإنتاج هذه الحلويات حفاظا على صحة وسلامة الأطفال والطلاب والمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد بشأن انتشار الحلوى مجهولة المصدر تنتجها مصانع غير معتمدة (بير السلم) تباع للأطفال وتُشكل خطراً كبيراً على صحتهم دون الرقابة على الأسواق من الجهات المعنية.

واستعرض النائب شحاته أبو زيد، طلب الإحاطة قائلا:" تم رصد بعض الحلويات الموجودة في السوق المصري وتباع في الريف، وهي عبارة عن حلويات شبيهة لشريط الأدوية وعبارة عن شيكولاته سائلة، وهذه كارثة حقيقية، لأننا بنلاقي منتج شبيه لسرنجة موجود في السوق".

واستعرض أبو زيد، عدد من الصور الخاصة بالمنتج، لافتا إلى أنه بالنظر إلى المنتج لا يوجد عليه ترخيص ولا سجل تجاري و لا بطاقة ضريبية ولا رخصة للمنشأة نفسها.

وتابع:" إزاى الحاجات دي تكون موجودة في السوق ومفيش عليها رقابة، هذه المنتجات تتم في مصانع بير السلم، وهو ما يعد كارثة كبرى على أولادنا".