شكرا لقرائتكم خبر عن الصالون السياسى لأحزاب المعارضة الوطنية يحذر الشباب من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، ثالث صالون سياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان " الهوية المصرية ودور الحكومة المعارضة فى تشكيل الوعى وتصحيح المفاهيم"، بحضور رؤساء وقيادات أحزاب الجيل والمصري القومي والاتحاد وذلك بمقر حزب الاتحاد.

وشهد الصالون السياسي ، مشاركة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات احزاب المعارضة الوطنية.

وتضمنت الدعوة ضرورة أن تتبنى الأحزاب نقاش وطني موسع حول ملامح الشخصية المصرية، وأهمية تجديد المؤسسات المعنية ببناء الإنسان المصري العصري في جمهوريته الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، المنسق الإعلامي للصالون السياسي لـ أحزاب المعارضة الوطنية على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية المصرية.