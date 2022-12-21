شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتطبيق لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بشأن تعديلات قانون الرياضة ، مطالبات موسعة بوضع لائحة موحدة للاندية والاتحادات الرياضية ، وذلك حتي تكون القواعد حاكمة للجميع .

واكد النائب ثروت سويلم، أن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية، هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام الـ8 سنوات في انتخابات الاتحادات والاندية، وذلك لوقف المهازل التي تحدث علي حد قوله، قائلا: لا اقصد نادي معين أو اتحاد معين ولكن يجب توحيد اللوائح ".

فيما أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، علي أهمية تطبيق لائحة موحدة للاندية، وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية، موجهة تساؤل الي هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عن أسباب تطبيق القائمة المغلقة في انتخابات الأندية .

وهو ما عقب عليه هشام حطب، بأن القائمة المغلقة تضمن التجانس وتحافظ علي استقرار الأندية، خاصة أن عدم تجانس المجالس يؤدي إلي صراعات بين الأعضاء .

ومن جانبه، حسم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، الجدل المثار بشأن تطبيق بند ال8 سنوات مؤكدا أن اللجنة ستعقد 10 جلسات استماع للاستماع لجميع وجهات النظر، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الاندية ، من أجل الوصول الي صياغة توافقية يتفق عليها الجميع ، وترضي جميع الاطراف.

وتابع رئيس لجنة الشباب:" كل اتحاد رياضي يتبع اتحاد دولي ويجب مخاطبة تلك الاتحادات الدولية لأن لها لوائحها الخاصة التي تحكمها.