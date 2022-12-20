مصرع إرهابيين يحتجزون رهائن في باكستان

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وشنت القوات عملية لتحرير رهائن احتجزهم مسلحون في المجمع. وقال مسؤولون، إن عملية التطهير تجرى حاليا عقب مقتل الإرهابيين.وقالت قناة جيو، إنه يمكن مشاهدة أعمدة الدخان المتصاعدة من المجمع، في الوقت الذي تدور فيه معركة بالداخل.
وتم إغلاق المدارس في مدينة بانو، بناء على أوامر نائب المفوض. كما تم وضع المستشفيات في حالة تأهب، ووقف خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.
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