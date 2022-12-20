مصرع إرهابيين يحتجزون رهائن في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر أمنية لقناة جيو الباكستانية، أمس، إن قوات الأمن قتلت إرهابيين يحتجزون رهائن في مجمع تابع لإدارة مكافحة الإرهاب، في مدينة بانو بإقليم خيبر بختونخوا.

وشنت القوات عملية لتحرير رهائن احتجزهم مسلحون في المجمع. وقال مسؤولون، إن عملية التطهير تجرى حاليا عقب مقتل الإرهابيين.

وقالت قناة جيو، إنه يمكن مشاهدة أعمدة الدخان المتصاعدة من المجمع، في الوقت الذي تدور فيه معركة بالداخل.

وتم إغلاق المدارس في مدينة بانو، بناء على أوامر نائب المفوض. كما تم وضع المستشفيات في حالة تأهب، ووقف خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.