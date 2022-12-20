تركيا: قواتنا الجوية ردت على تحرشات يونانية

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ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع التركية، قولها في بيان لها، إن مقاتلات يونانية من طراز «إف 16» أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار.وأشار البيان إلى أن الطائرات التركية كانت ضمن مهام للناتو، وردت فورا على عملية التحرش اليونانية، وأكدت أنها أبلغت قبل 24 ساعة كافة الحلفاء، بالقيام بالمهمة ضمن الناتو.
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