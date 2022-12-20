شكرا لقرائتكم خبر تركيا: قواتنا الجوية ردت على تحرشات يونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع التركية أمس إن قواتها الجوية ردت على محاولة المقاتلات اليونانية التحرش بطلعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع التركية، قولها في بيان لها، إن مقاتلات يونانية من طراز «إف 16» أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار.

وأشار البيان إلى أن الطائرات التركية كانت ضمن مهام للناتو، وردت فورا على عملية التحرش اليونانية، وأكدت أنها أبلغت قبل 24 ساعة كافة الحلفاء، بالقيام بالمهمة ضمن الناتو.