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الصومال تقتل 79 مسلحا من حركة الشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 79 مسلحا من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادي بارز، بعملية أمنية للمخابرات والجيش في منطقة جوحاي بإقليم شبيلي وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إن «الهجوم الأمني نفذه الجيش بمشاركة الشركاء الدوليين في 15 ديسمبر الجاري».

وأضاف البيان أن الهجوم «أدى إلى مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية و78 من مسلحي الحركة في عملية أمنية شهدتها منطقة جوحاي وسط البلاد».

وأشار إلى أن القيادي كان من ضمن القيادات الخطيرة في عمليات التجنيد لصالح الحركة وأسهم في تجنيد العديد من الشباب».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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