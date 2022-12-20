الصومال تقتل 79 مسلحا من حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 79 مسلحا من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادي بارز، بعملية أمنية للمخابرات والجيش في منطقة جوحاي بإقليم شبيلي وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إن «الهجوم الأمني نفذه الجيش بمشاركة الشركاء الدوليين في 15 ديسمبر الجاري».

وأضاف البيان أن الهجوم «أدى إلى مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية و78 من مسلحي الحركة في عملية أمنية شهدتها منطقة جوحاي وسط البلاد».

وأشار إلى أن القيادي كان من ضمن القيادات الخطيرة في عمليات التجنيد لصالح الحركة وأسهم في تجنيد العديد من الشباب».