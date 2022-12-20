سوريا تتصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية

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وأوضحت: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف نقاطا في محيط دمشق، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية».وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، بأن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ، من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها».
وأضاف المصدر، بأن «العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية».
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