1,570 سلة غذائية سعودية لنازحي نيجيريا

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وجاءت المبادرة في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.570 سلة غذائية للنازحين في مخيم الشواري بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 9.420 فردا.وجاءت المبادرة في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022م.

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