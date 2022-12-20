20 وثيقة تفضح تورط إيران مع الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن اليمن طالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لافتا إلى أنه لا تغيير في الموقف الأمريكي تجاه الميليشيات.

وقال في برنامج «مقابلة خاصة» التي بثتها قناة «العربية»، إن الخلايا الإيرانية بدأت تتشكل في اليمن منذ 1983، مشيرا إلى أن ميليشيات إيران تشكلت في اليمن بالتزامن مع تشكيل حزب الله بلبنان، وأن تدخلات إيران في اليمن قديمة وليست وليدة الحرب الحالية.

وأكد أنه تم تسليم أمريكا وثائق وأدلة على دعم إيران لميليشيات الحوثي، لافتا إلى تسليم الإدارة الأمريكية 20 ملفا حول تورط إيران باليمن، موضحا أن أمريكا ترد على الأدلة التي يقدمها المجلس الرئاسي لهم حول تورط إيران بأنها غير كافية، مشيرا إلى أن المصالح تحرك موقف أمريكا فيما يخص الأزمة في اليمن، وقال الرئيس اليمني إن قرار الحكومة بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية يستهدف قيادات حوثية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة، مشيرا إلى أن الهدنة كانت «هشة»، وميليشيات الحوثي لم تلتزم ببنودها. وأضاف العليمي أن الحكومة اليمنية الشرعية نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثي، وأن مئات القتلى والجرحى سقطوا جراء خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة.

في موازاة ذلك، قال العليمي إن ميليشيات الحوثي رفضت فتح طرق تعز، كما استفادت بمليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي سرقت 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي، فيما لم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكنا جراء نهب الحوثي لأموال الدولة.

وأكد أن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها مؤسسة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يكتفي بالإدانة لميليشيات الحوثي و»نحن نريد أفعالا». وأضاف، بأن على المجتمع الدولي ألا يقدم حوافز لميليشيات الحوثي، لأن ذلك يشجعها، معتبرا ألا اختلاف بين ممارسات ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش. مبينا أن الميليشيات أفرجت عن معتقلين من القاعدة وأرسلتهم لمناطق الشرعية. وأن ميليشيات الحوثي صعدت ضد المنشآت النفطية، وهددت الملاحة البحرية، موضحا أن شركات تابعة للحوثيين هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة.

في حين أوضح أن كل الدول لديها حساباتها ومصالحها في اليمن، مشيرا إلى الترحيب بالبيان الأوروبي الأخير الذي دان فيه جماعة الحوثي.

وكشف، أن الحوثيين لديهم عناصر موجودة في ألمانيا، وأنهم راهنوا كثيرا على الموقف الألماني. وأضاف أن الحوثيين ومن خلفهم إيران اعتبروا تشكيل مجلس قيادة في اليمن مقلقا. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني، إن ما يدار حول منع عودته إلى عدن غير صحيح، مؤكدا وجود مطابخ إعلامية معادية وراء تلك الأخبار، تستهدف مجلس القيادة اليمني.

إلي ذلك، كشفت مصادر أمنية وحقوقية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، تستعد لإطلاق سراح نحو 25 ألفا من السجناء والمحكوم عليهم بقضايا جنائية مختلفة، بعضهم متورط بقضايا الانتماء لجماعات إرهابية، مقابل المشاركة في جبهات القتال بعد التنصل من الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الماضي.

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