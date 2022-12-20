شكرا لقرائتكم خبر تونس تواصل التطهير وتسجن القيادي الإخواني العريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حملة التطهير التي تقودها تونس ضد جماعة الإخوان الإرهابية، قرر قاضي مكافحة الإرهاب بتونس، حبس رئيس الوزراء السابق والمسؤول البارز في حركة النهضة الإخوانية، علي العريض، بعد ساعات من التحقيق في قضية تسفير الإرهابيين إلى سوريا.

وقالت المحامية إيناس حراث: «أصدر قاضي التحقيق حكما بالسجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، فيما يعرف بملف تسفير الإرهابيين». فيما أكد مختار الجماعي، محام آخر لـ»العريض»، أن «هذا صحيح»، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت تونس شكلت قبل سنوات لجنة برلمانية تحقق في شبكات تورطت في تجنيد وتسفير شباب إلى بؤر التوتر بالعالم، للمشاركة بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومن أبرز المتهمين في القضية، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، وعدد من القيادات الأخرى.

وأكد عدد من القيادات الأمنية التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية، أثناء وجودها في الحكم، لعبت دورا رئيسا في عملية تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، كما أن حركة النهضة الاخوانية أسهمت في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة بـ3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تمرير حقائب من الأموال.