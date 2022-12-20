شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. إيفرتون يقترب من إنهاء التعاقد مع النجم الغاني محمد قدوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة" سكاي سبورت " البريطانية أن نادي إيفرتون الإنجليزي أقترب بشدة من حسم التعاقد مع النجم الغاني محمد قدوس، نجم وسط أياكس الهولندي، يأتي ذلك بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز فى مونديال قطر الأخير رفقة البلاك ستارز، مما سلط الضوء بشكل كبير على اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن هناك صراع كبير من قبل أندية أوروبية كبيرة للظفر بخدمات قدوس، ولكن على الرغم من ذلك فإن نادي إيفرتون يتصدر الصراع خلال الساعات القليلة الماضية، مما يقرب اللاعب بشكل كبير من الفريق الإنجليزي فى ظل جدية المفاوضات التى يخوضها مسئولي الفريق.



موقف قدوس من عرض إيفرتون!

وأشارت العديد من التقارير أن اللاعب مرحب بشدة بالإنتقال إلى نادي إيفرتون فى الخطوة القادمة، خاصة أن الفريق أحد الأندية صاحبة الشهرة والجماهيرية الكبيرة فى إنجلترا، بجانب أن فرصة تواجد اللاعب فى الدوري الإنجليزي فى حد ذاتها تعد فرصة جيدة فى مسيرة اللاعب الشاب صاحب ال 22 عامًا.

شرط وحيد يفصل اللاعب من إيفرتون

وأشترط مسئولي نادي أياكس الحصول على 50 مليون يورو من أجل السماح لنجم وسط الفريق الشاب بالرحيل عن الفريق، الشئ الذي قد يوافق عليه مسئولي إيفرتون فى ظل إعجاب وتمسك الجهاز الفني للفريق الشديد بالتعاقد مع اللاعب فى المريكاتو الشتوي القادم ضمن خطة أولويات الفريق.