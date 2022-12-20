انت الان تتابع خبر حديث أمريكي جديد يخص "الاتفاق النووي": لا نتوقع أي تقدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن "خطة الأعمال المشتركة الشاملة ليست في صدارة اهتماماتنا حاليا. وهي ليست على جدول أعمالنا".

وأضاف أنه "لا يحدث هناك أي تقدم بشأن الصفقة مع إيران. ونحن لا نتوقع أي تقدم في المستقبل المنظور. ولا نركز الاهتمام على ذلك".



يذكر أن المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم توقيعه بين إيران والسداسية الدولية في 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، تعثرت منذ عدة أشهر في أعقاب تبادل المقترحات بين الأطراف في أغسطس الماضي.