انت الان تتابع خبر خبير: خطورة الفساد تكمن في النفوذ السياسي واستغلاله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ياسين في حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة تحتاج الى وضع معايير في الادارة الوظيفية من حيث الكفاءة والنزاهة والخبرة، وايضا وضع اسس ادارية لمكافحة الفساد".

واضاف ان "خطورة هذا الامر تكمن في النفوذ السياسي واستغلاله من خلال توظيف شخصيات غير نزيهة"، مبينا انه "نحتاج الى سياسة افصاحية كل نهاية اسبوع عن الفساد لتقييم عمل الحكومة في قضية النجاح او الفشل، وايضا لمعرفة الضغوطات التي تمارس على النزاهة او الجهات الرقابية".



واشارعضو مجلس مكافحة الفساد الاسبق الى "وجود لجنة في مجلس النواب تقوم بالتحقيق في قضية سرقة القرن" ، موضحا ان "القائمين بهذه العملية منظومة كاملة وليسوا افراد" .

وتابع: "من الذي اعطى الرخصة الى هذه الجهة في سلطة الطيران للسماح بخروج هذه الشخصيات والاموال التي سرقت"، متسائلا : "هل ارقام الاموال التي اعلن عنها حقيقة، ومن طلب الاستثناء للمركبات التي اخرجت تلك الاموال".

