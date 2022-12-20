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ضحية ميسي.. مودريتش ينصح مدريد بضم جفارديول

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441848-638071518411351784.jpg

2022-12-20 | 17:48

ضحية ميسي.. مودريتش ينصح مدريد بضم جفارديول

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نصح لاعب وسط ، الكرواتي لوكا مودريتش، اليوم الثلاثاء، مسئولي ناديه الملكي، بالتعاقد مع أحد اللاعبين الذين تألقوا في كأس العالم 2022.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن لوكا مودريتش "قدم معلومات جيدة عن مواطنه جوسكو جفارديول، إلى مسئولي ريال مدريد، ونصحهم بالتعاقد معه".

وأشارت إلى أن "العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد، تظل القدرة الشرائية لأندية الممتاز، والتي قد تقدم ما يزيد عن 90 مليون يورو لحسم صفقة جوسكو جفارديول".


وسبق أن "ارتبط الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج، بالانتقال إلى أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد، منذ تألقه في مونديال قطر".

كان جوسكو جفارديول ضحية ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، بعد أن راوغه بشكل مميز في لقاء نصف نهائي المونديال، والذي انتهى بفوز التانجو بثلاثية دون رد.

يذكر أن "ريال مدريد يحتل وصافة برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة، بعد مرور 14 جولة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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