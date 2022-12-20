ضحية ميسي.. مودريتش ينصح مدريد بضم جفارديول

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن لوكا مودريتش "قدم معلومات جيدة عن مواطنه جوسكو جفارديول، إلى مسئولي ريال مدريد، ونصحهم بالتعاقد معه".

وأشارت إلى أن "العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد، تظل القدرة الشرائية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي قد تقدم ما يزيد عن 90 مليون يورو لحسم صفقة جوسكو جفارديول".



وسبق أن "ارتبط الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج، بالانتقال إلى أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد، منذ تألقه في مونديال قطر".

كان جوسكو جفارديول ضحية ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، بعد أن راوغه بشكل مميز في لقاء نصف نهائي المونديال، والذي انتهى بفوز التانجو بثلاثية دون رد.

يذكر أن "ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة، بعد مرور 14 جولة".

