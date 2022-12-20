إطلاق فعاليات مشروع تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمحافظة الشرقية

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، أعمال النشاط الثانى لفعاليات الأسبوع الرابع من مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة فى محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى ضيافة مجمع إعلام الزقازيق النموذجى التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الشرقية، والذى تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات.

ويشمل النشاط الثانى دورة تدريبية لرفع الوعى المجتمعى بمشاركة 60 شاب وشابة، حول قيم حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتوعية بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وحقوق الإنسان 2021 -2026، بالإضاف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 2016_2026.

وتضمنت جلسة العمل الأولى من تقديم إسلام أبو العنين" مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول قيم حقوق الإنسان، تناول خلالها القيم والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والإشارة منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى منضمة إليه الدولة المصرية.

وأكد أبو العنين أن قيم حقوق الإنسان ليست دخيلة على المجتمع المصرى وثقافته ولا تتعارض معها بل هى ناتجة الثقافات والموروثات المختلفة منها المصرية فضلا عن الاسهامات المصرية والعربية فى صياغات ومناقشات إعداد اتفاقيات ومنظومة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة العمل الثانية وقدمها السيد ابراهيم مستشار المنظمة العربية، وتناولت الجلسة التعريف بالتنمية المستدامة وأجندتها الدولية ورؤية مصر 2030، وتقييم لمجهودات الدولة فى هذا السياق، مع إزالة الالتباسات وتوضيح المفاهيم المغلوطة حول التنمية والتحديات الوطنية والتأثيرات الدولية على خطط التنمية وتقييمها وفق تلبية احتياجات المجتمع وجسر فجوة التهميش لمختلف الفئات والمناطق، مع الإشارة إلى مدى ارتباط تعزيز حقوق الإنسان بتحقيق التنمية المستدامة.

وبالتوازى استمرت أعمال النشاط الأول "فصل المواطنة" لفئة طلاب المدارس الإعدادية والثانوية فى ضيافة مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بنين، وبمشاركة طلاب المدرسة، وطالبات المدرسة الزقازيق الفندقية بنات، وطلاب مدرسة أحمد عرابى الثانوية بالزقازيق.

وتضمنت أعمال اليوم جلسة عمل حول مفاهيم وقيم المواطنة، ومخاطر التعامل مع الانترنت، وأهمية المشاركة المجتمعية والعمل الجماعى والتخطيط لتحقيق الأهداف الشخصية. وقدم جلسة العمل ياسمين يحيى الباحثة بالمنظمة العربية وأحمد رضا طلبه مدير الوحدة القانونية فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان.