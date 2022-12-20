شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لوزير الزراعة: لماذا نشهد ارتفاعا بأسعار السمك ولدينا إنتاجية عالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمود شعلان، البت فى قرار تخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى بكفر الدوار إلى موقف عمومى للحاجة الماسة لهذا الأمر، قائلا:" نحن على اتم استعداد لتوفير قطعة أرض بديلة حال طلب الوزارة ذلك".

وطالب النائب أحمد الشيشينى، مزيد من الإفراجات عن الأعلاف خلال الفترة المقبلة حتى لا يكن هناك ازمة فى صناعة الدواجن وحماية الأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بنحو 157 أداة رقابية،ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

فيما انتقد النائب النائب أحمد العرجاوى، تباين أسعار توريد محصولى القطن والأرز، متابعا:" لماذا لا تسوق الحكومة المحاصيل للفلاح وتركت الأمر لبعض الشركات التى ربحت ملايين الجنيهات من قوت الفلاح، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الزراعة فى التسويق خاصة المحاصيل الاستراتيجية".

وطالبت النائبة جيهان البيومى، التكاتف بين الوزارات المختلفة للنهوض بالقطاع الزراعى مرة أخرى، وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لاستنباط سلالات عالية الإنتاجية خاصة المحاصيل الأساسية.

وانتقد النائب أحمد حمدى خطاب، تدنى أسعار تدنى أسعار توريد محصول القمح، والأرز، متابعا:" صناعة الدواجن تعانى، ومصر كانت الدولة الأولى فى تصدير الموالح، ولكن هناك تراجع كبير فى إنتاج الموالح مؤخرا وبعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية هناك خسارة كبيرة"، مطالبا البت فى ملف تقنين الأراضى والتخصص للنفع العام.

وطالب النائب حسام المندوة، الوقوف على خطة الوزارة لزيادة الإنتاجية من الثروة السمكية خلال السنوات المقبلة، متسائلا، عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك فى ظل الإنتاجية الموجودة وأن مصر تحتل مراكز متقدمة فى الانتاجية فى هذا الصدد".