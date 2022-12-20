شكرا لقرائتكم خبر عن "التسنيقية" تزور مركز مجدى يعقوب للقلب.. وتقدم باقة زهور للمؤسسة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مركز يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، وذلك علي هامش إجراء جلسات الحوار الوطنى بالمحافظة.

وقدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تفقده أقسام المستشفي باقة من الزهور مصحوبة بالثناء والشكر علي كل ما تقدمة مؤسسة مجدي يعقوب للمصرين في كافة أقسام مستشفياتها بجانب ما تقدمه للإنسانية كافة من خلال تقديمها خدمتها المجانية بالقارة الأفريقية.

شارك في الزيارة كلاً من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء التنسيقية بمحافظة أسوان، إبراهيم العجمي، المهندس إبراهيم الشهير، والمهندسة منى هاشم و محمد منصور.

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقيه شباب والأحزاب، إن الرسالة الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة مجدي يعقوب للقلب سواء في أسوان أو في القارة السمراء هي درس للأجيال القادمة في الإنسانية والعطاء المستمر التي نتمي أن نري مثل هذه المبادرات والنماذج في مختلف محافظات مصر.

وعرض مسئول العلاقات العامة بالمستشفى محمود نجدي الخطط التوسعية المستقبلية للمؤسسة لخدمة أهالي مصر بالمجان سواء للبالغين أو الأطفال والتكنلوجيا الحديثة التي تتميز بها المؤسسة في تقديم الرعاية الطبية في مختلف مراحلها.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم صالونًا سياسياً، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "التحديات التي تواجه النقابات العمالية " وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال، كما يناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة.

يدير الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصلاح الأنصاري خبير تدريب نقابي ، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .