رئيس نزاهة: اتفاقية مكة مرحلة جديدة لمكافحة الفساد إقليميا ودوليا

صرح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن الكهموس إلى أنه تم اليوم إقرار اتفاقية مكة بين دول التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وذلك بمبادرة من المملكة لتأسيس مرحلة جديدة لمكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير إطار قانوني لتبادل المعلومات وملاحقة المتورطين في الفساد بشكل مباشر وسريع بين سلطات مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الكهموس في تصريح لقناة "لإخبارية" أن الإقرار يهدف إلى تيسير الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها، واسترداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.