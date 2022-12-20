انت الان تتابع خبر بسبب معاداته للإسلام.. محكمة أوروبية تثبت حكما قضائيا ضد سياسي فرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة النهار الجزائرية ان " المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت دعوى إريك زمور الذي طعن في إدانته بسبب تصريحات تستهدف المسلمين ".

واضافت ان "المحكمة أقرت إدانته من قبل العدالة الفرنسية بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة. بعد تصريحات أدلى بها في فرنسا في عام 2016".



وأشارت الوكالة الى ان "المحكمة ترى أن التدخل في ممارسة المدعي لحقه في حرية التعبير كان ضروريا في مجتمع ديمقراطي، من أجل حماية حقوق الآخرين، حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويعتبر الأخير أن "المحاكم الفرنسية بالتالي لم تنتهك حرية التعبير للمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

