انت الان تتابع خبر بعد الاحتجاجات الأخيرة في الصين.. هذا ما يواجهه انتاج "أبل" والان مع التفاصيل

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، قال الأشخاص المشاركون في المناقشات إن شركة "أبل" تتطلع أيضاً إلى تقليل الاعتماد على المجمعات التايوانية بقيادة مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، وأدت الاضطرابات الأخيرة في مصنع Zhengzhou "iPhone City" في الصين إلى دفع شركة "أبل" إلى تغيير إنتاجها في الصين.

بغداد - ياسين صفوان - وسارعت "أبل" في الأسابيع الأخيرة خططها لتحويل بعض إنتاجها إلى خارج الصين وإخبار الموردين بالتخطيط أكثر لتجميع المنتج في أماكن أخرى في آسيا، وخاصة الهند وفيتنام.

ويوجد في المصنع الصيني ما يصل إلى 300000 عامل يعملون في مصنع تديره Foxconn لتصنيع أجهزة آيفون ومنتجات "أبل" الأخرى، وفي وقت من الأوقات، شكلت بمفردها حوالي 85 في المائة من تشكيلة برو من أجهزة آيفون، وفقاً لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research.

وفي أواخر نوفمبر، اندلعت الاحتجاجات في أكبر مصنع آيفون في العالم في وسط الصين حيث كافحت السلطات في مصنع Foxconn لاحتواء تفشي COVID-19 مع الحفاظ على الإنتاج قبل ذروة موسم العطلات.وفي مقاطع الفيديو التي تم الاحتجاج عليها عبر الإنترنت، كان المتظاهرون يهتفون "دافعوا عن حقوقكم" وتظهر مقاطع الفيديو أن شرطة مكافحة الشغب كانت موجودة، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالة الأنباء وخدمة التحقق عبر الفيديو تحققت من موقع أحد مقاطع الفيديو.

وبعد عام من الأحداث التي أضعفت مكانة الصين كمركز تصنيع مستقر، هذا الاضطراب يشير الى أن شركة "أبل" لم تعد تشعر بالارتياح لوجود الكثير من أعمالها في مكان واحد، وفقاً للمحللين والأشخاص في سلسلة التوريد الخاصة بآبل.

وأخبرت شركة "أبل" شركائها في التصنيع أنها تريدهم أن يبدأوا في محاولة القيام بالمزيد من هذا العمل خارج الصين، وفقاً لأشخاص شاركوا في المناقشات.

وما لم تتمكن أماكن مثل الهند وفيتنام من أداء NPI أيضاً، فستظل عالقة في لعب دور الكمان الثاني، كما يقول المتخصصون في سلسلة التوريد، ومع ذلك فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ التوظيف في شركة "أبل" جعل من الصعب على شركة التكنولوجيا العملاقة تخصيص موظفين للعمل NPI مع موردين جدد ودول جديدة، كما قال بعض الأشخاص في المناقشات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.