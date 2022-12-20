جورجينيو يثير الجدل حول تجديد عقده مع تشيلسي

وقال جورجينيو، في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا: "لقد أنشأ جراهام بوتر (مدرب تشيلسي) علاقة جيدة جدًا معنا جميعًا".

وعن مفاوضات التجديد، قال: "من الطبيعي أن نتحدث، السؤال التالي؟".



وينتهي تعاقد جورجينيو (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير/كانون الثاني المقبل.

وارتبط اسم جورجينيو بالانتقال للعديد من الأندية مثل برشلونة وآرسنال.

وخاض جورجينيو 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

