انت الان تتابع خبر جورجينيو يثير الجدل حول تجديد عقده مع تشيلسي والان مع التفاصيل
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2022-12-20 | 16:49
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آثار الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، اليوم الثلاثاء، الجدل حول تجديد عقده مع البلوز خلال الفترة المقبلة.
وقال جورجينيو، في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا: "لقد أنشأ جراهام بوتر (مدرب تشيلسي) علاقة جيدة جدًا معنا جميعًا".
وعن مفاوضات التجديد، قال: "من الطبيعي أن نتحدث، السؤال التالي؟".
وينتهي تعاقد جورجينيو (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.
وعن مفاوضات التجديد، قال: "من الطبيعي أن نتحدث، السؤال التالي؟".
وينتهي تعاقد جورجينيو (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير/كانون الثاني المقبل.
وارتبط اسم جورجينيو بالانتقال للعديد من الأندية مثل برشلونة وآرسنال.
وخاض جورجينيو 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف.
ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.
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