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جورجينيو يثير الجدل حول تجديد عقده مع تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441842-638071483440208890.jpeg

2022-12-20 | 16:49

جورجينيو يثير الجدل حول تجديد عقده مع تشيلسي

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آثار الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، اليوم الثلاثاء، الجدل حول تجديد عقده مع البلوز خلال الفترة المقبلة.
وقال جورجينيو، في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا: "لقد أنشأ جراهام بوتر (مدرب تشيلسي) علاقة جيدة جدًا معنا جميعًا".

وعن مفاوضات التجديد، قال: "من الطبيعي أن نتحدث، السؤال التالي؟".


وينتهي تعاقد جورجينيو (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير/كانون الثاني المقبل.

وارتبط اسم جورجينيو بالانتقال للعديد من الأندية مثل وآرسنال.

وخاض جورجينيو 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب برصيد 21 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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