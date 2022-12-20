عودة منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم إلى بوينوس أيريس واستقبال حاشد في انتظاره

عاد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي فجر الثلاثاء إلى بوينس أيرس من قطر فيما تستعد العاصمة لاستقبال حاشد للفريق.

وصلت طائرة المنتخب إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيرس الثلاثاء عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 ت غ).

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم يباشرون جولة في وسط مدينة بوينوس ايرس اعتباراً من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

كتب على لافتة معلقة على كشك صحف في بوينوس ايرس «متوجون بالمجد» فيما نشرت صحيفتا «كلارين» و«لابرنسا» عبارات «شكراً» على صفحاتها لميسي ورفاقه لفوزهم بهذا اللقب للمرة الثالثة، والأولى منذ 36 عاماً.

وقد فازت الأرجنتين الأحد على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3 في سيناريو دراماتيكي.