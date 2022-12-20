زيلينسكي يزور باخموت على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

20 ديسمبر , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهنا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما افاد مكتبه الإعلامي. واكتفى المكتب الاعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي «التقى عسكريين وتحدث اليهم وقلد جنودنا أوسمة».

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