انت الان تتابع خبر ما هو جهاز الموبايل الأكثر مبيعاً في العراق: سامسونغ، أبل أو هواوي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1. أبل / Apple



تعد أبل أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات من حيث الإيرادات واعتبارًا من أيار / مايو 2022، أصبحت ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، رابع أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث مبيعات الوحدات وثاني أكبر شركة الشركة المصنعة للهاتف المحمول. إنها واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، ميتا، ومايكروسوفت.

تأسست شركة أبل باسم آبل كومبيوتر كومباني (Apple Computer Company) في 1 أبريل 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك ورونالد واين لتطوير وبيع أجهزة كمبيوتر.

تشمل منتجاتُ الشركة الأكثر شهرةً أجهزة حواسيب "ماكينتوش"، والجهاز الموسيقي "آي بود" (iPod) والجهاز المحمول "آي فون"(iPhone).

احتلت شركة أبل الصدارة في العراق بنسبة %28.97 . شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، البرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.تعد أبل أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات من حيث الإيرادات واعتبارًا من أيار / مايو 2022، أصبحت ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، رابع أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث مبيعات الوحدات وثاني أكبر شركة الشركة المصنعة للهاتف المحمول. إنها واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، ميتا، ومايكروسوفت.تأسست شركة أبل باسم آبل كومبيوتر كومباني (Apple Computer Company) في 1 أبريل 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك ورونالد واين لتطوير وبيع أجهزة كمبيوتر.تشمل منتجاتُ الشركة الأكثر شهرةً أجهزة حواسيب "ماكينتوش"، والجهاز الموسيقي "آي بود" (iPod) والجهاز المحمول "آي فون"(iPhone).احتلت شركة أبل الصدارة في العراق بنسبة %28.97 . 2. سامسونغ / Samsung



إنّها أكبر شركة تجارية كورية جنوبية، تأسست على يد إي بيونغ تشول سنة 1938 كشركة تجارية.

على مدى العقود الثلاثة التالية تنوعت المجموعة في مجالات تشمل معالجة الأغذية والمنسوجات والتأمين والأوراق المالية وتجارة التجزئة. دخلت سامسونغ صناعة الإلكترونيات في أواخر الستينيات وصناعة البناء في منتصف السبعينيات؛ هذه المجالات كان من شأنها أن تعزز نموها اللاحق.

بعد وفاة إي بيونغ تشول سنة 1987 قُسِّمت سامسونغ إلى خمس مجموعات تجارية: مجموعة سامسونغ ومجموعة شينسيغاي ومجموعة سي جيه ومجموعة هانسول ومجموعة جونغ أنغ إلبو. اعتباراً من عام 1990 عولمت سامسونغ أنشطتها وصناعاتها الإلكترونية بشكل متزايد؛ على وجه الخصوص أصبحت الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات أهم مصدر دخل لها. اعتبارًا من عام 2020 صارت سامسونغ ثامن أعلى علامة تجارية من حيث القيمة على مستوى العالم.

للشركة حالياً عدة مكاتب في 58 دولة ويعمل بها أكثر من 254 ألف موظف.

أتت شركة سامسونغ في المرتبة الثانية في العراق من حيث المبيعات بنسبة 28.03% .

وما زالت المنافسة قوية جدا بين أبل وسامسونغ. من أبرز الشركات العالمية المختصة بصناعة الأجهزة الإلكترونية، بالأخص الهواتف المحمولة.إنّها أكبر شركة تجارية كورية جنوبية، تأسست على يد إي بيونغ تشول سنة 1938 كشركة تجارية.على مدى العقود الثلاثة التالية تنوعت المجموعة في مجالات تشمل معالجة الأغذية والمنسوجات والتأمين والأوراق المالية وتجارة التجزئة. دخلت سامسونغ صناعة الإلكترونيات في أواخر الستينيات وصناعة البناء في منتصف السبعينيات؛ هذه المجالات كان من شأنها أن تعزز نموها اللاحق.بعد وفاة إي بيونغ تشول سنة 1987 قُسِّمت سامسونغ إلى خمس مجموعات تجارية: مجموعة سامسونغ ومجموعة شينسيغاي ومجموعة سي جيه ومجموعة هانسول ومجموعة جونغ أنغ إلبو. اعتباراً من عام 1990 عولمت سامسونغ أنشطتها وصناعاتها الإلكترونية بشكل متزايد؛ على وجه الخصوص أصبحت الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات أهم مصدر دخل لها. اعتبارًا من عام 2020 صارت سامسونغ ثامن أعلى علامة تجارية من حيث القيمة على مستوى العالم.للشركة حالياً عدة مكاتب في 58 دولة ويعمل بها أكثر من 254 ألف موظف.أتت شركة سامسونغ في المرتبة الثانية في العراق من حيث المبيعات بنسبة 28.03% .وما زالت المنافسة قوية جدا بين أبل وسامسونغ. 3. شاومي / Xiaomi

شركة إلكترونيات صينيَّة مُتَعَدّدَة الجنسيّات أُسّست في أبريل 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مَجَالِ صناعة أَجهِزَة الهواتِف الذَكِيّة وتطبيقاتها والأَجهِزَة اللوحية وأجهزة الحاسوب المَحمُولة والأَجهِزَة المنزليَّة والحقائب والأحذية والإلكترونيّات الاستهلاكيّة والعديد مِن المُنتجات الأُخرى. وفي 2017 كانت تُعد الشَّرِكَة الرابعة عالميًا بَعدَ أبل وسامسونج وهواوي. ولهَا عدَّة مقرَّات رئيسيَّة في سنغافورة وماليزيا والهند.

أَصَدَرَت شاومي أول هَواتِفها الذكية في أغسطس 2011، وسُرعان مَا اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شَّرِكَة هَواتِف ذكية في الصين في 2014، ورابع أكبر شَّرِكَة مصنعة للهَواتِف الذَكِيّة فِي العَالم في الرُبع الثاني مِن 2018، طورت شاومي مَجمُوعَة واسعة مِن الأَجهِزَة الإلكترونيَّة الاستهلاكيّة ومنتجات المنزل الذَكِيّ بَلَغَت أَكثَرَ مِن 100 مليُون جهاز ذكي. وَفِي 2019 بلغَ عدد مُستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليُون مُستَخدم نشط شهريًا.

وفي العراق احتلت شركة شاومي المركز الثالث من حيث المبيعات لسنة 2022 بنسبة %11.97 .



4. هواوي / Huawei شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين.

تأسست الشركة سنة 1987 من قبل رن تشنغ فاي . وفي البداية، كان تركيز هواوي منصبا على تصنيع لوحات ومقاسم الهاتف، ثم وسعت أعمالها لاحقا لتشمل بناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوفير الخدمات التشغيلية والاستشارية والمعدات للمؤسسات داخل وخارج الصين، وتصنيع أجهزة الاتصالات للسوق الاستهلاكية كان لدى هواوي أكثر من 170,000 موظف اعتبارًا من سبتمبر 2017، حوالي 76000 منهم يعملون في مجال البحث والتطوير.

لقد نشرت هواوي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 170 دولة. واعتبارًا من 2011 كانت تقدم خدماتها إلى 45 مشغل اتصالات من أكبر 50 مشغل من مشغلي الاتصالات. أما شبكاتها، التي يتجاوز عددها 1500 شركة حول العالم، فتخدم ثلث سكان العالم. ولقد تفوقت شركة هواوي على شركة إريكسون سنة 2012، كأكبر مُصنِّع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، وتخطّت شركة أبل سنة 2018 باعتبارها ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، بعد شركة سامسونج للإلكترونيات.

وفي العراق أتت شركة هواوي في المرتبة الرابعة من حيث المبيعات لسنة 2022 بنسبة %6.01 . 5. أوبو / Oppo



تم تسجيل العلامة التجارية أوبو في الصين سنة 2001، وتمّ إطلاقها عام 2004. منذ ذلك الحين، توسّعت لتشمل جميع أنحاء العالم.

في يونيو 2016، أصبحت أوبو أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في الصين،وتبيع هواتفها في أكثر من 200.000 منفذ بيع بالتجزئة.

وفي العراق أحتلّت شركة أوبو المرتبة الخامسة من حيث المبيعات لسنة 2022 بنسبة 5.24% . شركة صينية للإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات المتنقلة يقع مقرها في دونغ غوان، غوانغدونغ في الصين، وتشتهر بهواتفها الذكية ومشغلات بلو راي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. تُعتبر أوبو الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية، ومن أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين في عام 2019، واحتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم. وهي شركة تابعة لبي بي كي إليكترونيكس إلى جانب فيفو وريلمي وون بلس.تم تسجيل العلامة التجارية أوبو في الصين سنة 2001، وتمّ إطلاقها عام 2004. منذ ذلك الحين، توسّعت لتشمل جميع أنحاء العالم.في يونيو 2016، أصبحت أوبو أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في الصين،وتبيع هواتفها في أكثر من 200.000 منفذ بيع بالتجزئة.وفي العراق أحتلّت شركة أوبو المرتبة الخامسة من حيث المبيعات لسنة 2022 بنسبة 5.24% . باقي الأجهزة:

أما بالنسبة لباقي الأجهزة، لقد أتت شركة فيفو / Vivoفي المركز السادس من حيث المبيعات في العراق بنسبة %4.07

وشركة ريلمي / Realme في المرتبة السابعة بنسبة 2.95%، تليهما الأجهزة الغير معروفة في المركز الثامن بنسبة 2.49%.

موتورولا Motorola / احتلّت المركز التاسع بنسبة 2.36 % وإل جي / LG المرتبة العاشرة بنسبة 1.04%.

وهنالك أنواع أخرى غير محدّدة بنسبة 6.87% .