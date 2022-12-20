انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بشركة للمقاولات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مقر شركة حمورابي العامة للمقاولات التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان في منطقة الكرادة ببغداد".واضافت ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بنايه الشركة وأخمدت النيران بالتزامن مع عمليات إخلاء المبنى من الكوادر موظفي الشركة ،وأنهت أعمالها فرق الدفاع المدني دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واشار البيان الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيقا في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".