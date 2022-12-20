شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عرض قوي من جانب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نيوكاسل يقترب من التعاقد مع ديباي

وكشفت تقارير عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية، على أن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد تقدمت بعرض للتعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي، جناح فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة الكاتالونية، على أن برشلونة، قد استقر على سعر بيع اللاعب، حيث يريد من 10 إلى 15 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع ديباي.

وأوضحت التقارير على أن ديباي، قد يُقنعه عرض نيوكاسل، مع أنه يريد الرحيل مجانا، لكي يحصل على أكبر راتب ممكن، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في المباريات.