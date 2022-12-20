شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لاستضافة نظيره نادي ليفربول، وذلك في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، مساء بعد غد الخميس الموافق 22 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد.

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وليفربول، والتى ستجمع بينهما مساء الخميس المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مواجهة الخميس ضد ليفربول، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: شتيفان أورتيجا

خط الدفاع: إيميريك لابورت - سيرجيو جوميز - ريكو لويس - تشيا تشارلز.

خط الوسط: كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان - كالفن فيليبس.

خط الهجوم: كول بالمر - رياض محرز - إيرلينج هالاند.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر، يستعد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لخوض مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: كاومين كيلير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت - ستيفان باجيسيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - داروين نونيز.