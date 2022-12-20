انت الان تتابع خبر بعد هجوم ديالى.. رئيس الجمهورية: محاولة لإثارة الفتنة الطائفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتابع فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد باهتمام بالغ أسباب ونتائج الحادث الإرهابي الجبان في قضاء الخالص والذي أودى بحياة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

ويؤكد فخامته أن مثل هذا الحادث تعبير آخر واضح عن انحطاط وجبن عصابات الإرهاب وهو تأكيد أيضاً على سعي تلك المجاميع المجرمة لإثارة الفتنة الطائفية التي تجاوزها شعبنا بعد نصره المظفر على الإرهاب وتحرير المدن والقرى.

كما يؤكد رئيس الجمهورية أن تعزيز الجهد الاستخباري ويقظة القوات الأمنية وتآزر المواطنين ضد أي تحرك وتواجد لفلول الإرهاب هو الرد الحاسم للقضاء على الإرهابيين ولترسيخ الأمن والاستقرار الذي حققه شعبنا وقواتنا الباسلة بتضحياتهم الشجاعة وببطولاتهم العظيمة.

يعزي فخامة الرئيس جميع عائلات الضحايا وأهالي المنطقة المنكوبة، متمنياً للشهداء الرحمة والغفران وللجرحى الشفاء العاجل.