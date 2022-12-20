انت الان تتابع خبر تشكيل "خلية استخبارية" لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ================عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى، وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال.كما وجه سيادته بمراجعة الخطط ومتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم المجرمين الى العدالة والقصاص العاجل منهم.كما أشاد السيد الشمري بالجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الاستخبارات، داعياً الى بذل جهود إضافية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد.واستمع السيد الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها.