انت الان تتابع خبر الصحة تعلن وصول 21 مادة للأمراض السرطانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم المراكز التخصصية ودعم مرضى السرطان والأمراض النادرة ولمزمنة اكدت وزارة الصحة وصول ٢١ مادة من أدوية الامراض السرطانية والأمراض النادرة ومضادات فايروسية، فضلا عن إحالة اكثر من ١٠٠ مادة دوائية أخرى بعهدة ٢٣ شركة اجنبية رصينة اضافة الى المصانع الوطنية العراقية خلال الفترة من ١٠ تشرين الاول لغاية ١٠ كانون الاول من العام الحالي، وشملت مجموعة من الادوية لعلاج الامراض السرطانية والامراض النادرة ومنها سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان الثدي المنتشر وسرطان القولون والمستقيم المنتشر وادوية علاج مرضى سرطان الجلد (ابميلانوما) وعلاجات سرطان الرئة وسرطان المبيض وسرطان الدماغ والعنق ومجموعة متنوعة من ادوية الامراض النادرة، فضلا عن وصول ١٢ شحنة لمادة كبسول اليود المشع لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية خلال هذه الفترة ووصولها مستمر بشكل اسبوعي ليتم استلامها من قبل مراكز الطب النووي والعلاج بالاشعاع بنوعيها التشخيصي والعلاجي.



وتؤكد الوزارة استمرارها بالعمل المستمر على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومن افضل المناشئ العالمية والمحلية.

وزارة الصحة