انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام وحدة العراق وسيادته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل خلال كلمته في مؤتمر قمة بغداد الثاني ان "الاتحاد الاوروبي صديق حقيقي للعراق"، مؤكدا: "ندعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي سيمدد بعثته في العراق إلى نيسان 2024"، مشددا: "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع بغداد ودول المنطقة".



وأوضح بوريل: "العراق ينبغي أن يكون جسرا بين دول المنطقة"، مبينا ان "الحكومة الجديدة برئاسة السوداني وضعت حداً للفترة المضطربة".

ولفت الى ان "الاتحاد الأوروبي ملتزم بعراق قوي وديمقراطي"، مشيرا الى انه "ينبغي احترام وحدة أراضي العراق وسيادته".

واكد ممثل الاتحاد الأوروبي: "ندعم جهود إنهاء أزمة مخيم الهول".