انت الان تتابع خبر جامعة الدول العربية: جنبوا العراق من الصراعات.. شعبه يتطلع لمرحلة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط في كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني ان "العراق اتخذ خطوات ملموسة في تعزيز علاقاته مع دول المنطقة"، مؤكدا ان "العراقيون يتطلعون إلى مرحلة جديدة".

وأضاف: "يجب أن لا يكون العراق ساحة للصراع"، مبينا ان "مهام صعبة أمام الحكومة العراقية لتلبية تطلعات العراقيين"، موضحا ان "الجامعة العربية تعد دعم العراق في هذه المرحلة ركناً أساسياً".

