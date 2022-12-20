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جامعة الدول العربية: جنبوا العراق من الصراعات.. شعبه يتطلع لمرحلة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط في كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني ان "العراق اتخذ خطوات ملموسة في تعزيز علاقاته مع دول المنطقة"، مؤكدا ان "العراقيون يتطلعون إلى مرحلة جديدة".

وأضاف: "يجب أن لا يكون العراق ساحة للصراع"، مبينا ان "مهام صعبة أمام الحكومة العراقية لتلبية تطلعات العراقيين"، موضحا ان "الجامعة العربية تعد دعم العراق في هذه المرحلة ركناً أساسياً".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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