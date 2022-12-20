نتائج ايجابية للكرخ ونفط البصرة ونوروز في ممتاز الكرة

شهدت الجولة الـ(11) من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، نتائج ايجابية لثلاث مباريات الاولى لنادي الكرخ على الديوانية و الثانية نفط البصرة على حساب النفط ، والثالثة نادي نوروز على حساب نظيره الحدود.