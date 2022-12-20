انت الان تتابع خبر نتائج ايجابية للكرخ ونفط البصرة ونوروز في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441820-638071383507133418.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-20 | 13:59
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شهدت الجولة الـ(11) من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، نتائج ايجابية لثلاث مباريات الاولى لنادي الكرخ على الديوانية و الثانية نفط البصرة على حساب النفط ، والثالثة نادي نوروز على حساب نظيره الحدود.
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