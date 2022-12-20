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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت في الأردن، الثلاثاء، أعمال مؤتمر "بغداد 2" بمشاركة عربية ودولية، في لقاء ينشد نزع فتيل الأزمات بالمنطقة عبر الحوار.

عاجل.. انطلاق مؤتمر "بغداد 2" في الأردن بمشاركة عربية ودولية

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإنه "بدأت اليوم في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية بعد اكتمال وصول وفود 12 دولة مشاركة في المؤتمر"، لافتة إلى أن رؤساء الوفود التقطوا صورة تذكارية قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويشارك في النسخة الثانية من المؤتمر عدد من القادة وممثلون عن دول عربية عدة بينها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وعمان وإيران، إلى جانب فرنسا والدولة المنظمة الأردن، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة، في محاولة للمضي قدما من خلال تعزيز الحوار.

أما جدول أعماله، فسيكون مزدحما بقضايا أمنية وملفات مشتركة من قبيل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتعاون في مجال الطاقة.

وفي أغسطس/آب 2021، نظمت فرنسا وبغداد، النسخة الأولى من المؤتمر في العراق، بهدف تعزيز الدعم الإقليمي للبلد الذي تعصف به أزمات أمنية عديدة.

وبعيدا عن البيان الختامي التوافقي نسبيا لتلك النسخة، فقد اعتبر مراقبون أن جمع العدد الكبير من اللاعبين الدوليين المتنافسين في نفس القاعة نجاحا دبلوماسيا.



جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بدعم أمن وسيادة العراق، معتبرا أن منطقة شرق المتوسط تؤثر على أمن أوروبا.

رؤية فرنسية أوضحها ماكرون خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 2، والذي يحضنته الأردن بمشاركة دول جوار وأصدقاء العراق.

وقال الرئيس الفرنسي، إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل ما تحتاجه ليكون لها دور محوري أكثر.

ومضى ماكرون في حديثه: "وجودي في مؤتمر بغداد لإلزام المجتمع الدولي لتقديم الموارد التي سنتبناها اليوم".

وأضاف: "إذا أردنا سيادة العراق فلا بد من حل المشاكل الأمنية.. ونحن ملتزمون بعلاقات دبلوماسية متوازنة مع بغداد".

وطالب الرئيس الفرنسي بضرورة تبني أجندة لتطوير العراق، قائلا: "ندعم مشاريع ربط الطاقة بين دول المنطقة".

ولفت إلى أن الأمن والطاقة والبنى التحتية مقومات أساسية لاستقرار العراق ومن ثم منطقة الشرق الأوسط.

وانطلقت في الأردن، الثلاثاء، أعمال مؤتمر "بغداد 2" بمشاركة عربية ودولية، في لقاء ينشد نزع فتيل الأزمات بالمنطقة عبر الحوار.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإنه "بدأت اليوم في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية بعد اكتمال وصول وفود 12 دولة مشاركة في المؤتمر"، لافتة إلى أن رؤساء الوفود التقطوا صورة تذكارية قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويشارك في النسخة الثانية من المؤتمر عدد من القادة وممثلون عن دول عربية عدة بينها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وعمان وإيران، إلى جانب فرنسا والدولة المنظمة الأردن، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة، في محاولة للمضي قدما من خلال تعزيز الحوار.

أما جدول أعماله، فسيكون مزدحما بقضايا أمنية وملفات مشتركة من قبيل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتعاون في مجال الطاقة.