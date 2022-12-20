شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ديربي ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد المباراة الأقوى في العالم بالوقت الحالي، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره نادي ليفربول، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول، مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، عبر شاشة قنوات beIN SPORTS القطرية، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث البطولات الإنجليزية.

موقف ليفربول ومانشستر سيتي من جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة.