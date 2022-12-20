انت الان تتابع خبر مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر عدة قرارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أصدر مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات خلال الجلسة الثانية والعشرين لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد الجلسة الثانية والعشرين لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".

وأضاف البيان، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، كما ناقش المجلس موضوع (دعم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث ال (CBRN) في العراق، وقرر الموافقة على التوصيات الواردة في الورقة المعروضة بشأنها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات اللازمة".

كما قرر المجلس الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات في جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية)، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة، وفقا للبيان.