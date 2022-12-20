انت الان تتابع خبر خلال 2022.. صحة الرصافة تسجل 14 حالة ولادة في الساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة وسام عبدالله فتاح في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المستشفيات الحكومية تستقبل على مدار الساعة حالات الولادة في عموم الرصافة".

وأضاف إن "المستشفيات الحكومية والاهلية والقابلات سجلت ١١١١٩٣ ولادة بواقع ٥٧٣٧٩ ذكور و٥٣٨١٣ اناث منذ الاول من كانون الثاني ولغاية الـ ٣٠ من تشرين الثاني الماضي".



ولفت المدير العام إلى ان "المستشفيات الحكومية شهدت نحو ٤٩٤٧٠ ولادة بواقع ٢٩٣٨٩ ولدة طبيعية و٢٠٠٨٠ ولادة قيصرية بينهم ٢٥٦٧٩ ذكور و٢٢٣٩٦ اناث".

وأشار الى ان" المستشفيات الاهلية شهدت ٤٨٠٧٥ ولادة بواقع ٤٩٥٩ ولادة طبيعية و ٤٣١١٦ قيصرية بينهم ٢٤٨٠٧ ذكور و ٢٤٦٦٢ اناث".

وافاد بأن "عيادات القابلات المأذونة شهدت ١٣٦٤٨ ولادة بواقع ٦٨٩٣ ذكور و ٦٧٥٥ اناث".