وزيرة الثقافة تستعرض عمل الوحدة الحقوقية بالوزارة أمام "حقوق إنسان النواب"

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، جتماعا بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، لمناقشة مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، محمود عصام، فاطمة سليم، أمل سلامة، بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسله اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث لمتابعة إنشاء وعمل جوحدات حقوق الإنسان بالوزرات المختلفة.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.