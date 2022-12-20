انت الان تتابع خبر الحكيم يحذر من "مخطط شيطاني": ضرورة القضاء على العصابات الاجرامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "لم تمض على الخرق الأمني الأليم في قضاء الحويحة بكركوك ساعات كثيرة حتى عاد الإرهاب الظلامي ليرتكب مجزرة أخرى تضاف إلى سجله الحافل بالإجرام، حيث نفذت عصاباته الدموية هجوما على محيط قرية البو بالي في قضاء الخالص أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".وأضاف أن "تكرار هذه الخروق وفي أوقات متقاربة ومناطق مختلفة ينم عن مخطط شيطاني يستهدف إرباك الملف الأمني، ما يتطلب المزيد من الحذر واليقظة للقضاء على العصابات الإجرامية بعمليات استباقية حاسمة".