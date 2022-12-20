انت الان تتابع خبر "صعب للغاية".. أمبر هيرد تسوي قضية التشهير مع جوني ديب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت آمبر في منشور عبر حسابها في إنستغرام أن التسوية تم التوصل إليها مع شريكها السابق "بعد قدر كبير من المداولات".وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت 6 أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع، وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

وحكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

ومنحت الهيئة ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

ورفع ديب (58 عاما) الدعوى على هيرد مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها "بالشخصية العامة التي تمثل مأساة العنف المنزلي"، في مقال رأي في إحدى الصحف.

في المقابل، طالبت هيرد (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها "كيدية".

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

