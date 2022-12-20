انت الان تتابع خبر بعد الاعتداء الإرهابي.. وفد أمني يزور ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وصلا الى قاطع قيادة عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الاجرامي الأخير هناك".وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم أمس الاثنين، بسقوط ضحايا ومصابين بهجوم لداعش على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر إن "حصيلة هجوم داعش على قرية البو بالي ارتفعت إلى 6 ضحايا و8 مصابين بينهم حالة حرجة".