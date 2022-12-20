انت الان تتابع خبر النجف.. اعتقال متهم بالقتل بعد 3 ساعات من ارتكاب الجريمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، "بعد تلقى اخبار بحصول مشاجرة بالقرب من كريت مول شمال المحافظة راح ضحيتها أحد المواطنين وإصابة اخر، على الفور تحرك فريق عمل مكون من الشرطة ومفارز مكافحة الاجرام"، مبينة، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري عن مكان تواجد المتهم تم القبض علية بعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة".



وأضافت: "بعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وتم إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".