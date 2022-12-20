شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعرض مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة للإطلاع علي المكتسبات والنتائج التي تحققت من جراء استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (cop 27)، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

وأظهر مؤتمر المناخ قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم وهو ما عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، فضلا عن تسليط الضوء من الإعلام الدولي علي جمهورية مصر العربية، لاسيما في التعامل مع ملف تغير المناخ على المستوى الدولي، وكذلك الوطني وأيضا القدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التي استضافتها مصر، لاقت إشادة دولية واسعة، لاسيما وما بذل من مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، مفاوضات بين البلدان المشاركة في القمة.

وأبرزت صحف العالم النتائج التي تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء وإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية.