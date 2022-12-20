شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بمجلس النواب تناقش إنشاء متحف للآثار فى مدينة بنها بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار نحو إنشاء متحف للآثار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

كما تناقش طلب الإحاطة للنائب خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم استغلال المواقع الأثرية بمحافظة الشرقية في الترويج للسياحة الداخلية.